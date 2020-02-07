Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzalayacak
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Fraport TAV ile isim sponsorluğu konusunda anlaştığı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Fraport TAV ile isim sponsorluğu konusunda anlaştığı bildirildi.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Fraport TAV ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacağı belirtildi.
Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda yarın gerçekleştirilecek imza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol'un katılacağı kaydedildi.