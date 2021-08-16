Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın başlayacak
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Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın başlayacak

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Ligde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bugünü izinli geçirecek.

Akdeniz ekibi, yarın akşam saatlerinde Fenerbahçe maçı hazırlıkları için tesislerde buluşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, çarşamba günü çift, diğer günler tek idman gerçekleştirecek.

Antalyaspor, 22 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maç için 21 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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