Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.
Hava sıcaklığı nedeniyle ısınma çalışmalarını tesislerdeki Ahmet Uluç Spor Salonu'nda gerçekleştiren Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla İstanbul'a gitti.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden