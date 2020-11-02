Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe hangi kanalda? Antalyaspor - Fenerbahçe şifresiz canlı izlenecek mi?
02.11.2020 09:36 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:40
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Fenerbahçe şifresiz canlı izlenecek mi? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalyaspor – Fenerbahçe maçın başlama saati 20:00.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig maçı 02 11 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ücretli yayın platformu beiSport'tan yayınlanacak.