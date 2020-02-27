Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
Süper Lig'de zirve yarışına ortak olmak için mücadele veren Fenerbahçe, ligde daha iyi bir konumda yer almak isteyen Fraport-TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi, Antalyaspor Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar?
Süper Lig'de zirve yarışı hız kazanırken artık her maç ayrı bir önem kazanmaya başladı. Zirve yarışı veren takımların puan kaybına tahammülün olmadığı haftalara girilirken Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı 29 Şubat Cumartesi günü (29.02.2020) saat 20:00'de oynanacak.
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)
CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)
YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)
HÜSEYİN GÖÇEK(VAR) EKREM KAN(AVAR)
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI
VIP - 100,00 TL
BATI ALT - 60,00 TL
BATI ÜST - 60,00 TL
DOĞU ALT - 40,00 TL
DOĞU ÜST - 40,00 TL
GÜNEY ALT - 20,00 TL
GÜNEY ÜST - 20,00 TL
KUZEY ALT - 20,00 TL
KUZEY ÜST - 20,00 TL
Misafir - 26,00 TL