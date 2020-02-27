Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?

27.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:04

Süper Lig'de zirve yarışı hız kazanırken artık her maç ayrı bir önem kazanmaya başladı. Zirve yarışı veren takımların puan kaybına tahammülün olmadığı haftalara girilirken Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, Antalyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı 29 Şubat Cumartesi günü (29.02.2020) saat 20:00'de oynanacak.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(1. Yardımcı Hakem)

CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

HÜSEYİN GÖÇEK(VAR) EKREM KAN(AVAR)

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

VIP - 100,00 TL

BATI ALT - 60,00 TL

BATI ÜST - 60,00 TL

DOĞU ALT - 40,00 TL

DOĞU ÜST - 40,00 TL

GÜNEY ALT - 20,00 TL

GÜNEY ÜST - 20,00 TL

KUZEY ALT - 20,00 TL

KUZEY ÜST - 20,00 TL

Misafir - 26,00 TL