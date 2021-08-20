Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 22 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 22 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda, kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında taktik çalıştı.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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