Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in ilk haftasını sahasında uzatma dakikalarında yediği golle, bir puanla kapatan Antalyaspor, iznin ardından yeniden çalışmalarına başladı. Pazar günü, deplasmanda ilk haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çift kale atak organizasyonları çalıştı. Sarı ve mavi takım olarak gerçekleştirilen taktik ağırlıklı maçta Yanal, oyuncularını sık sık uyardı. Sıcak ve nemli havaya rağmen güney ekibinin zorlu çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. - ANTALYA

Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu
İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Watford'a kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Mert Günok Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:24:56. #1.15#

title