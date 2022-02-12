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Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

AA, Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Antalyaspor, ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı süren Harun Alpsoy, Ufuk Akyol ile sarı kart cezalısı Veysel Sarı, Güray Vural ve kaleci Ruud Boffin, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Spor, Haberler

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