Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yarın konuk edeceği Fatih Karagümrük maçını kayıpsız geçip yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Ligin 15. haftasında 29 Aralık 2020'de Atakaş Hatayspor'a sahasında 6-0'lık skorla farklı yenilen kırmızı-beyazlılar, 16. hafta mücadelesinde 2 Ocak 2021'de konuk olduğu Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak moral buldu.

Bu sonuçla puanını 18'e yükselten Akdeniz ekibi, 17. haftada yarın konuk edeceği Fatih Karagümrük'ü yenerek, ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Galatasaray karşılaşmasından kazanılan bir puanının kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Süğlün: "Sahaya üç puan için çıkacağız"

Atakaş Hatayspor mağlubiyetini unuttuklarını ifade eden, bu yenilgiyi telafi edeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatan Süğlün, şöyle konuştu:

"Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray ile oynadığımız maçta 0-0 berabere kalarak, evimize bir puanla döndük. Ligde geride kalan 16 hafta sonunda puanımızı 18'e yükselttik. Şimdi önümüzde yarın Fatih Karagümrük maçı var. Sahamızda oynayacağımız bu maçta bizim için çok önemli. Bu mücadele için her zaman olduğu gibi sahaya üç puan için çıkacağız."

Süğlün, Fatih Karagümrük'ün de kaliteli bir ekip olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin de kaliteli kadroya sahip olduklarını vurgulayan Süğlün, "Rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Fatih Karagümrük'ü mağlup edip ligde çıkışa geçmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürdük. Bundan sonraki maçlarımızda iyi neticelerle sahadan ayrılıp tüm taraftarımızı mutlu etmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden