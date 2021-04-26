Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
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Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve egzersizle başladı.

Isınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı pas organizasyonlarıyla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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