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Antalyaspor-Eyüpspor maçının sahası değişti

Antalyaspor ile Eyüpspor arasında yarın yapılacak Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur ikinci maçının sahası değiştirildi.

16.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:54
Antalyaspor-Eyüpspor maçının sahası değişti

ile arasında yarın yapılacak Ziraat beşinci tur ikinci maçının sahası değiştirildi.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce Antalya Stadı'nda oynanacağı bildirilen kupa maçının, iklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle stat zemininin korunması amacıyla Asteria Kremlin Palace Merkezi Stadı'na alındığı kaydedildi.

Kumköy mevkisindeki sahada saat 14.30'da başlayacak maçta, kombine bileti olan taraftarların kartlarının geçerli olduğu, ayrıca bilet satışının yapılacağı belirtildi.

Antalyaspor, Eyüpspor ile oynadığı ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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