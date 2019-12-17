: Antalyaspor-Eyüpspor maçının ardından

17.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:15

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında, TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın zor geçtiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, deplasmanda galip gelinen 3-0'lık ilk maçın rehaveti ile maça çıktıklarını belirtti.

İlk maçtaki skorun futbolcuların konsantrasyonuna yansıdığını vurgulayan Hırvat teknik adam, "Zor bir maç oldu. Ama turu geçtik. Önemli olan da turu geçmekti. Bugün 4 genç futbolcumuza şans tanıdık. Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Ankaragücü maçını düşünüyoruz." dedi.

Zafer Turan: "Teslim olmaya geldik"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan da, Antalyaspor'un ilk maçta aldığı skorun avantajı ile maça çıktığını anımsattı.

Turu geçmek için ekstra işler yapmaları gerektiğinin bilincinde olarak Antalya'ya geldiklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Teslim olmaya geldik. İyi futbol oynamayı amaçladık. Futboldan keyif almayı, skora yakışır bir şekilde ayrılmayı istedik. Güzel de bir futbol oldu. Hem statta, hem de ekranları başında izleyenlerin de keyif aldığı, bol gollü bir oyun oldu. Futbolcular oyunu çirkinleştirmedi. Sakatlanma olmadı. Neticede güzel bir müsabaka oldu. Antalyaspor'a kupa ve lig maçında başarılar diliyoruz. İkinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. Gerekli takviyeleri yaparak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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