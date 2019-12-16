Antalyaspor Eyüpspor karşılasmasının oynanacağı saha değişti

16.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:32

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Eyüpspor ile yarın oynanılacak karşılaşmanın sahası değiştirildi.



İklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle Antalya Stadı zemininin korunması amacıyla yapılan değişiklik gereği, daha önce Antalya Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşma, Kumköy Mevkii'ndeki Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'nda aynı gün ve saatte oynanacak.



Karşılaşmada, kombine bileti olan taraftarların kartları geçerli olmakla birlikte ayrıca bilet satışı da yapılacağı da duyuruldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA