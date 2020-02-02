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Antalyaspor evinde galibiyete hasret

ANTALYASPOR, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

02.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:54
Antalyaspor evinde galibiyete hasret

, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar iç sahadaki tek galibiyetini ligin 6'ncı haftasında, 127 gün önce Btc Turk Yeni Malatyaspor karşısında kazandı.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20'nci haftasında Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde galibiyeti hedeflediği maçta sahasında kazandığı 1 puanla buruk sevinç yaşayan kırmızı beyazlılar, haftayı 18 puanla tamamladı. Antalyaspor, bu sezon oynadığı 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Antalyaspor'un sahasında kazandığı son maçta, ligin 6'ncı haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi. Kırmızı beyazlılar 127 gündür sahasında oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı.

Antalyaspor ligdeki deplasman galibiyetlerini de 1'inci haftadaki Göztepe maçında, 7'nci haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde, 19'uncu haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında elde etti. Kırmızı beyazlıların sahasındaki 4 maç ile deplasmandaki 2 maçı da beraberlikle sonuçlandı.


- Antalya
Kaynak: DHA
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