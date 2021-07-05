Antalyaspor, Erzurum kampındaki ilk antrenmanını yaptı
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Antalyaspor, Erzurum kampındaki ilk antrenmanını yaptı

Antalyaspor, Erzurum kampındaki ilk antrenmanını yaptı
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan, taktiksel organizasyonlarla devam eden antrenmanda, futbolculardan Harun Alpsoy ile Doğukan Sinik bireysel çalışma yaptı.

Akdeniz ekibinin Erzurum kampı, iki hafta sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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