Antalyaspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Antalyaspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Antalyaspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan oyuncular, ilk olarak gruplar halinde birer saat arayla fitness salonunda çalıştı. Oyuncular, ısınma, denge ve koordinasyon çalışmalarının ardından kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi.

Akşam idmanında ise futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra pas ve taktik çalışması yaptı.

Antalyaspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Antalyaspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Antalyaspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Antalyaspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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