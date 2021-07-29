Antalyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Antalyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı futbolcular, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Geçtiğimiz gün Ümraniyespor ile yaptıkları hazırlık maçının kadrosunda 60 dakika ve üzerinde oynayan futbolcular yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

Antalyaspor, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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