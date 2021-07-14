Antalyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bugün iki antrenman gerçekleştirdi.
Antalyaspor, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu