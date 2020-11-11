Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı
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Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı

11.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:44

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi bugün başlıyor. Yanal, Antalyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı. Yanal, bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör sorununu Ersun Yanal ile çözdü. Prensip anlaşmasına varılan Yanal ile 2.5 yıllık resmi imzayı bugün atılacak. Tecrübeli teknik adam, takımla birlikte ilk antrenmana çıkıp futbolcularla tanışacak.

Kulüp Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Görüşmeler son aşamaya geldi. Bir aksilik olmaz ise Ersun Yanal hoca bugün takımın başında ilk antrenmana çıkabilir" dedi.

RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN

Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında aldığı beraberlikle Süper Lig'in 8'inci haftasını 9 puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı izne çıkan kırmızı beyazlı futbolcular, bugün antrenmana başlayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, 22 Kasım'da sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanacak. Antrenman öncesi Ersun Yanal ile ilgili resmi açıklama yapılacak.

"AVCI TESİSLERİMİZİ BİLE GEZMİŞTİ"

FTA Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün, Abdullah Avcı ile yapılan görüşmeleri ise "Değişik bir görüşmeydi. Bize yakışmaz. Konuşmalar farklıydı. Sonrasında verilen karar farklıydı. Antalya'ya geldi, tesisleri de gezdi. Sözlerinden kendisinin bu sezon takım çalıştırmayacağını düşündük. Sonrasında Trabzonspor'a gitmesi beni çok şaşırttı. Sonsuz başarılar dileriz" dedi.

Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı
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