Antalyaspor, Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor, Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı

Antalyaspor, Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı.

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı.

Geleceğin Mesut Özil'i olarak gösterilen genç oyuncu, geçen sezon Hollanda'nın Go Ahead Eagles formasıyla başarılı bir kiralık dönemi geçirdi. Bonservisi Mainz'da olan Erkan Eyibil kısa sürede Ümit Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği futbolcular arasında yer alan Erkan Eyibil ile kırmızı beyazlı kulübün bugün sözleşme imzalayıp, yarın gerçekleştireceği törenle taraftara duyurması bekleniyor.Fraport TAV Antalyaspor gelecek sezonu ilk 5 takım arasında bitirme hedefiyle transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunı sürekli forma giyecek en az 5 futbolcu transferiyle güçlendirmeyi hedefleyen kırmızı beyazlılarda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda tüm oyuncuların performansını değerlendiren yönetim, 4 futbolcudan ilerleyen günlerde kendisine takım bulmasını isteyecek. Kırmızı beyazlılarda Orgill, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile La Liga 2 ekiplerinden Real Oviedo'da kiralık forma giyen Gustavo Blanco, teknik direktör Ersun Yanal ile yönetim tarafından kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti
Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Hasibe Eren Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyaspor, Erkan Eyibil ile prensipte anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:33:18. #1.15#

title