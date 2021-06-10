Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti
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Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti

Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Erkan Eyibil'i renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Erkan Eyibil'i renklerine bağladı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, 19 yaşındaki futbolcu, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, gelecek vadeden bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Erkan Eyibil'in Ümit Milli Takımı'nda da forma giydiğini hatırlatan Güral, "Ersun Yanal'ın çok istediği bir transferdi. Antalyaspor forması ve performansıyla A Milli Takım'a da göndeririz. Takımımızın ekonomik şartları çerçevesinde en iyi işleri yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Asbaşkan Fesih Tamince de Erkan Eyibil'in Antalyaspor'u daha iyi yerlere taşıyacağını kaydetti.

Geçen sezon Hollanda 2. Lig ekiplerinden Go Ahead Eagles takımında kiralık olarak forma giyen Erkan Eyibil ise Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu bildirdi.

Akdeniz ekibinin genç oyunculara değer verdiğine dikkati çeken Erkan, "Antalyaspor için her şeyimi vereceğim. Başka takımların transfer teklifleriyle ilgilenmedim. Ersun Yanal beni çok istedi. Kendimi buraya ait hissettim. Gökdeniz ve Bünyamin iyi arkadaşım. Onlardan da takımın genç oyunculara ne kadar değer verdiğini öğrendim. Antalyaspor'a transferim kolay olmadı." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti
Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti
Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti
Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti
Antalyaspor, ümit milli futbolcu Erkan Eyibil'i transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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