Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
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Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki Doğukan Nelik ve 23 yaşındaki Ersin Zehir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 21 yaşındaki Doğukan Nelik ve 23 yaşındaki Ersin Zehir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı. Törende konuşan Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu üyesi Ferit Sezer, "İki değerli sporcumuzla Antalyaspor olarak anlaştık. Bizim için çok önemli ve değerli futbolcular. Hem geleceği hem de kariyeri belli noktaya gelmiş futbolcular. Bizi tercih ettikleri için de mutluyuz. Akhisarspor'dan 21 yaşındaki stoper mevkisinde Doğukan ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Orta saha 10 numara pozisyonunda oynayan Ersin ile 5 yıllık sözleşme imzaladık" dedi.

Yönetim kurulu üyesi Rasim Doğu da genç futbolcuların takıma kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.Genç futbolculardan Ersin, "Antalyaspor'un genç oyunculara şans vermesinden dolayı tercih ettim. Oynamayı ve takıma yardımcı olmayı istiyorum. Burada olduğun için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tanımak için sabırsızım" diye konuştu.

Antalyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Doğukan ise, "Buraya geldiğim için mutlu ve gururluyum. Buraya gelmek çok önemli ama kalıcı olmak kulüp için iyi yerlere gelmek onurlandırmak çok önemli. Bende öyle olabilmek için çok çalışacağım" diye konuştu.

Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı
Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i renklerine bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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