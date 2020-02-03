Antalyaspor deplasmanda gülüyor
Haberler » Güncel » Antalyaspor deplasmanda gülüyor - Haber

Antalyaspor deplasmanda gülüyor

Antalyaspor, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada deplasmanda 10, iç sahada ise 8 puan topladı.

03.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:40
Antalyaspor deplasmanda gülüyor

Antalyaspor, Süper Lig'de geride kalan 20 haftada deplasmanda 10, iç sahada ise 8 puan topladı. Kırmızı-beyazlıların dış saha performansı bu bağlamda göz kamaştırıyor.

Antalyaspor, ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanma adına kadrosunu , Fedor Kudryashov, Adis Jahovic, Sinan Gümüş, Ersan Adem Gülüm, Veysel Sarı, Delvin N'Dinga ve Adem Metin Türk ile güçlendirdi. Yapılan takviyelerin meyvesini kısa sürede alan kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken, 3 lig maçında aldığı 4 puanla da düşme hattının üzerine çıktı.

İkinci yarının ilk müsabakasında Göztepe'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 3 golle geçti. Süper Lig'in 20. haftasında evindeki Konyaspor karşılaşmasına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı. Rakiplerinin de puan kaybetmesiyle Akdeniz temsilcisi, 18 puanla ligde 15. sıradaki yerini korudu.

Öte yandan Antalyaspor, ligde deplasmanda aldığı puanlarla dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlı takım, sahasında 5 beraberlik 1 galibiyet alırken, deplasmanda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA 10, İÇ SAHADA 8 PUAN

Antalyaspor, dış sahada Göztepe'yi 1-0, Fenerbahçe'yi 1-0, Denizlispor'u 3-0 mağlup ederken, Konyaspor ile de 0-0 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, iç sahada da Malatyaspor'u 3-0 yenerken, Ankaragücü, Kayserispor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2, Alanyaspor ile Konyaspor mücadelelerinden de golsüz eşitlikle ayrıldı.

(İsa Akar/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler