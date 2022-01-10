Antalyaspor, deplasmanda galibiyete hasret kaldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor, deplasmanda galibiyete hasret kaldı

Antalyaspor, deplasmanda galibiyete hasret kaldı
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 4-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, ligin ikinci devresine kötü başlangıç yaptı.

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 4-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, ligin ikinci devresine kötü başlangıç yaptı.

Ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 22 puanla 15'inci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci devrenin ilk maçında konuk olduğu Göztepe'ye farklı mağlup olarak, İzmir deplasmanından puansız döndü.

Akdeniz ekibi, bu sonuçla 2021-2022 sezonunda oynadığı dış saha maçlarındaki 7'inci mağlubiyetini yaşadı.

Dış sahada galibiyet hasreti

Bu sezonki ilk ve tek deplasman galibiyetini 11. haftada GZT Giresunspor'u 1 Kasım 2021'de 2-1 yenerek elde eden Antalyaspor, o haftadan sonra oynadığı dış saha maçlarını kaybetti.

Kırmızı-beyazlılar, Giresunspor galibiyetinin ardından ligin 13. haftasında Atakaş Hatayspor'a 3-1, 15. haftada Yukatel Kayserispor'a 2-0, 17. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, 19. haftada Galatasaray'a 2-0, 20. haftada Göztepe'ye 4-0 yenildi.

Antalyaspor, 21. haftada 15 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol oldu yağdı

Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol oldu yağdı

 Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyüsü bozuldu

Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyüsü bozuldu

 Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title