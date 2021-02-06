Antalyaspor, Denizlispor karşılaşmasına hazır
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Antalyaspor, Denizlispor karşılaşmasına hazır

06.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:48
Antalyaspor, Denizlispor karşılaşmasına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Mert Yılmaz ve Ufuk Akyol katılmadı.

Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular düz koşu yaparak idmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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