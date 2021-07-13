Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sezonu İttifak Holding Konyaspor'da tamamlayan Deni Milosevic'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sezonu İttifak Holding Konyaspor'da tamamlayan Deni Milosevic'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz Deni Milosevic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklama ile paylaşılan ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sözlerinin yer aldığı videoda ise Milosevic, "Şimdi yeni şeyler söylemek için buradayım. Biz Antalyaspor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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