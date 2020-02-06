: Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

06.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:57

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 0-0 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, rövanş maçını kazanıp yarı finale adlarını yazdırmak istediklerini söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk maçı kazanmak istediklerini ancak bunu rakip 10 kişi kalmasına rağmen başaramadıklarını ifade etti.

Takımda 6 oyuncunun gribal enfeksiyon geçirmesi, 4 oyuncunun da sakatlığı olması nedeniyle kadroda 10 değişiklik yaparak maça çıkmak zorunda kaldığını anlatan Tuna, "Turu geçmek istiyoruz. Sivas deplasmanında gol atmak istiyoruz. Şimdi ligde Hes Kablo Kayserispor'la oynayacağımız maça odaklanmak zorundayız. Takım iyi yolda. Takım olarak ligi iyi yerde bitireceğimizi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay: "İyi oynadık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç günü ve saatini eleştirdi.

Programın her iki takım için yanlış olduğunu savunan Çalımbay, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor'un hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda kısa sürede kritik maçlar oynayacağına dikkati çekti.

Çalımbay, rövanş maçının Sivas'ta saat 20.30'da oynanmasının ise soğuk hava dolayısıyla çok daha zor olacağını vurgularken, hiç olmazsa o karşılaşmanın saatinin değiştirilmesini talep etti.

İki takımın da hazırlık maçı yapar gibi, az şans verdiği oyuncularını karşılaşmada oynattığını aktaran Çalımbay, şöyle konuştu:

"10 kişi kalmamıza rağmen maçı iyi bir şekilde bitirdik. İyi oynadık, rakibe pozisyon vermedik. Baskı yedik ve bunu isteyerek yaptık. Girdiğimiz pozisyonu değerlendiremedik. 1,5 gün sonra Başakşehir'le maçımız var. Sonra kupada Antalyaspor maçına çıkacağız. İki gün sonra tekrar Trabzonspor'la oynayacağız. Sağlıklı bir program değil. Buna da uymak zorunda kalıyoruz. O saatte yazık, 20.30'da Sivas'ta maç onanmaz."

Kaynak: AA

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