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Antalyaspor, Delvin N'Dinga'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 31 yaşındaki Kongolu futbolcu Delvin N'Dinga'yı transfer ettiğini duyurdu.

31.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:36
Antalyaspor, Delvin N'Dinga'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 31 yaşındaki Kongolu futbolcu Delvin N'Dinga'yı transfer ettiğini duyurdu.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Delvin N'Dinga" paylaşımında bulunuldu.

Futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığının belirtildiği açıklamada görüşlerine yer verilen N'Dinga, "Takımı daha üst sıralara taşımak için elimden gelenin en iyisini vermeye hazırım." ifadesini kullandı.

Kariyerinde Monaco, Lokomotiv Moskova ve Olympiakos gibi takımlarda forma giyen N'Dinga, Süper Lig'de de Sivasspor'da oynamıştı.

Kaynak: AA
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