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Antalyaspor, dayanıklılık koşuları yaptı

AA, Süleyman Elçin - Spor
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Antalyaspor, dayanıklılık koşuları yaptı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Akdeniz ekibi, antrenmanda gruplar halinde dayanıklılık koşuları yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirecek.

AA / Süleyman Elçin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Pazar, Spor, Haber

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