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Antalyaspor'dan Sparta Prag'a transfer olan Celustka'dan teşekkür mesajı

Fraport TAV Antalyaspor'dan Çekya 1. Futbol Ligi ekibi Sparta Prag'a transfer olan Ondrej Celustka, teşekkür mesajı paylaştı.

Antalyaspor'dan Sparta Prag'a transfer olan Celustka'dan teşekkür mesajı
01.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:30

Fraport TAV Antalyaspor'dan Çekya 1. Futbol Ligi ekibi Sparta Prag'a transfer olan Ondrej Celustka, teşekkür mesajı paylaştı.

Çek futbolcu, 5 sezon boyunca Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla mücadele verdiğini hatırlattı.

Futbol kariyerinde Antalyaspor'un ayrı bir yeri olduğunu belirten Celustka, kırmızı-beyazlı camiada başarıya ulaşmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Savunmada görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor'da geçirdiği sürede kıymetli anılar biriktirdiğini aktararak, "Sizlerle iyi günde kötü günde başarı için hep beraber tek yürek olduk. Kulübümü, arkadaşlarımı, taraftarlarımızı, güzel Antalya şehrini, birçok güzel insanı daima hatırlayacağım. Teşekkürler Antalyaspor." ifadelerini kullandı.

Sparta Prag Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Celustka ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyurmuştu.

Antalyaspor Kulübü de sosyal medya hesabından, Çek futbolcunun 5 sezon boyunca Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 142 maç ve 11 bin 764 dakika performans sergilediğini aktararak, "Unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Ondrej Celustka." paylaşımında bulunmuştu.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Celustka, geride kalan sezon Fraport TAV Antalyaspor'da 28 maçta süre alıp 1 gol atmıştı.

Kaynak: AA

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