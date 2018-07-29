Antalyaspor'dan O İddialara Yalanlama

Antalyaspor futbol takımının Hollanda'da kamp yaptığı otelde rehin kaldığına dair çıkan haberler kulüp tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı. İddialara ilişkin Antalyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oldukça verimli bir yurt dışı kamp dönemi geçiren takımın, 10 günlük kamp süresini tamamlayarak, önceden belirlenen programa uygun şekilde kamp yaptığı otelden çıktığı, uçuş saatinde havaalanında olduğu ve zamanında da Antalya'ya döndüğü bilgisi paylaşıldı. Takımın Hollanda'da rehin kaldığı iddialarının kesin bir dille reddedildiği açıklamada şöyle denildi:

"Ancak, sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanan ödemelerin gecikmesi nedeniyle, ödemeyle ilgili bazı sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar ivedilikle çözülmüştür."

(İHA)