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Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e "hoş geldin" klibi

Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferi orta saha oyuncusu Nuri Şahin için bir "hoş geldin" klibi hazırladı.

19.08.2020 19:26 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:44

Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferi orta saha oyuncusu Nuri Şahin için bir "hoş geldin" klibi hazırladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün transfer duyurusu ile birlikte sosyal medyadan paylaştığı videoda, 32 yaşındaki Nuri Şahin'in Antalya manzarasına karşı Türk kahvesi yudumladığı bir mekanda, eski fotoğraflarına bakarken çekilen görüntülerine yer verildi.

Nuri Şahin, videoda yer alan açıklamasında, "Bugüne kadar seçimlerimde, vizyonuyla, tutkusuyla, hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Ata'mızın, 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir.' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum. Biz Antalyasporuz..." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e 'hoş geldin' klibi

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e "hoş geldin" klibi - Antalya
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