Antalyaspor'dan Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı Antalyaspor Kulübü, hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Antalyaspor Kulübü, hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e, geçirdiği mide operasyonu nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA