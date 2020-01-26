Antalyaspor'dan Jahovic açıklaması

26.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:08

Antalyaspor'dan Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Adis Jahovic ile ilgili yapılan açıklamada, "Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır" denildi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor'da golcü oyuncu Adis Jahovic, mücadelenin 44'üncü dakikada hava topunda Sackey ile çarpışmış, tedavisi sonrasında oyuna devam etse de maçın ikinci yarıda görev almamıştı. Devre arasında kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürülen Makedon forvet, ambulans helikopterle Antalya'ya getirilmişti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adis Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahede altında tutulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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