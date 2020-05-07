Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Fraport TAV Antalyaspor, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fraport TAV Antalyaspor, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, çalışanın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA