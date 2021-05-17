Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
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Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk

Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FT Antalyaspor, Türkiye Kupası final karşılaşmasına, Corendon Airlenes tarafından hazırlanan dış yüzey tasarımı kulüp logosu ve renkleriyle kaplanan özel takım uçağıyla İzmir'e hareket etti.

FT Antalyaspor, Türkiye Kupası final karşılaşmasına, Corendon Airlenes tarafından hazırlanan dış yüzey tasarımı kulüp logosu ve renkleriyle kaplanan özel takım uçağıyla İzmir'e hareket etti.

55 yıllık tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası'nda final oynayacak olan FT Antalyaspor, bu karşılaşma için İzmir'e hareket etti. Sponsoru olduğu spor kulüplerine çok farklı alanlarda destek veren Corendon Airlines, FT Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası Finali için yaptığı İzmir seyahatine final hediyesi takım uçağıyla eşlik etti. Dış yüzeyi tamamen Antalyaspor logosu ve renkleriyle kaplanan Boeing 737 - 800, Antalya Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçtu. Corendon Airlines'ın Avrupa seferlerinde de kullanılacak ve Antalyaspor'un amblemini uluslararası hava sahasında ve havalimanlarında dalgalandıracak olan takım uçağı, Antalyasporlu futbolcuların da beğenisini topladı. Kırmızı beyazlı futbolcular, uçuş öncesi futbolcular logolu uçak önünde öz çekim yaptı. Futbolculara aileleri de eşlik etti.

Kendileri için özel olarak hazırlanan uçağa binmek için aprona gelen futbolcuları, Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer karşıladı.

Mustafa Yılmaz: "Kupa Antalya'ya gelecek"

Futbolculara başarılar dileyen başkan Yılmaz, Antalyaspor'a özel bir uçak hazırladıkları için Corendon Airlines'a teşekkür etti.

Antalyaspor'un bu uçakla uzun yıllar başarılar elde edeceğine inandığını ifade eden Yılmaz, "İnşallah bu uçak şans getirecek. Aynı uçakla yarın gece kupayla Antalya'ya döneceğiz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın önemli bir rakip olduğunu işaret eden Yılmaz, "Kupayı Antalya'ya getireceğimize yürekten inanıyorum. Netice de bu şekilde olacaktır"dedi.

Yıldıray Karaer: "Övünç kaynağı"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Karaer, takımın kulüp logosunu taşıyan uçak ile seyahat etmelerinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu kaydetti.

Hem Antalyaspor'a hem de Corendon'a yakışan bir çalışmaya imza attıklarını aktaran Karaer, "İnşallah uzun yıllar göklerde Antalyaspor logolu uçağımız hem Antalya'yı hem de Antalyaspor'u tanıtacak. İnşallah bu maç için takıma uğurlu gelir" diye konuştu. - ANTALYA

Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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