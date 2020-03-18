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Antalyaspor, Tamer Tuna, Sivasspor, Spor

Antalyaspor'dan "Charles" açıklaması

Antalyaspor Kulübü, oyuncuları Charles ile ilgili bir sağlık sorununun yaşanmadığını açıkladı.

18.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:50
Antalyaspor'dan

Antalyaspor Kulübü, oyuncuları Charles ile ilgili bir sağlık sorununun yaşanmadığını açıkladı.

Antalyaspor Kulübü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'nın medyada çıkan beyanatı sonrası bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Futbolcumuz Charles ile ilgili bir sağlık sorunu yaşanmamakla birlikte, kendisine herkese uygulanan standart prosedür uygulanmaktadır. Tüm dünyanın ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği şu günlerde hiç kimseyi paniğe sevk etmemek, doğru bilgiyi vermek, halkımızı yanlış yönlendirmemek adına; Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'nın DG Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamayı aynen ve tekrar paylaşıyoruz.

'Charles bu süreç yaşanmadan önce 2 günlük bir tedavi için yurt dışına gitti. Tedavisi bitti. Çok önemli bir oyuncumuz. Şu an Brezilya'da. Getirmek istedik, karantina süreciyle ilgili bunu yaşadık. Fransa üzeri uçtu Brezilya'ya. Göndermek zorundaydık, kendi doktoru vardı. Birlikte bu kararı verdik. Dönüşünde bu sorunu yaşıyoruz. Sadece Charles değil geçen hafta önceki hafta, yabancı ve yerli oyuncularımızın aileleri geldi, yakınları geldi aramızda oldular. Otelde olanlar var. Yurt dışına tekrar çıkamadılar. Bunlarla da birlikte yaşadık. Hastayız demiyoruz ama potansiyel hastayız, test yaptırmadık. İki hafta önce gribal enfeksiyon yaşayan 7 oyuncumuz oldu. Gustavo ve Celustka'yı maçlarda oynatamadık. Komplocu düşüncede değilim iyimser yaklaşıyoruz ama süreç bu. Kişisel tercihim maçların ertelenmesi. Ülkemizde de hastalık teşhisler gelişirse daha da uzayacak. Bu benim şahsi fikrim. Oyuncuların aileleriyle ilgili. Onlara ulaşamayan yabancı oyuncularımız var. Gidip gelemeyenler var. Her şeyden önemlisi hepimizin sağlığı, bu süreçte kararların birlikte alınması ihtiyacı var.'" - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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