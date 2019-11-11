Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama

özel açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür.

11.11.2019 00:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:02
Antalyaspor'dan
özel açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir. 12 Kasım Salı günü yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır. Bu toplantıda 'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.


- Korkmaz
Kaynak: DHA
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