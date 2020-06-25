Antalyaspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı
Antalyaspor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
25.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:21
Antalyaspor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Beşiktaş'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. " ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA