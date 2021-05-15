Antalyaspor'dan, bayram mesaisindeki polis ve sağlık çalışanlarına forma hediyesi
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Antalyaspor'dan, bayram mesaisindeki polis ve sağlık çalışanlarına forma hediyesi

Antalyaspor'dan, bayram mesaisindeki polis ve sağlık çalışanlarına forma hediyesi
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Ramazan Bayramı'nda görevlerinin başında olan emniyet ve sağlık personeline kırmızı-beyazlı forma hediye etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Ramazan Bayramı'nda görevlerinin başında olan emniyet ve sağlık personeline kırmızı-beyazlı forma hediye etti.

Akdeniz ekibinin yönetimi, Antalyaspor Store'de satılan 2020-2021 sezonu formalarının tamamını satın aldı. Formalar ardından taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Emrah Çelik tarafından, öncelikle "tam kapanma" sürecinde yollarda denetim yapan polislere dağıtıldı.

Daha sonra çocuk evini ziyaret ederek formaları hediye eden Çelik, çocukları gelecek yıl yapılacak bir Antalyaspor karşılaşmasına davet etti. Antalyasporlu yönetici ziyaretin ardından bayram mesaisindeki sağlık çalışanlarına da formaları hediye etti.

Çelik, kendilerinin güvenliği için çalışan emniyet teşkilatıyla Kovid-19 ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına minnettarlıklarını göstermek ve teşekkür etmek için formaları hediye ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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