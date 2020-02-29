Haberler » Spor » Antalyaspor'dan anlamlı destek - Spor

Antalyaspor'dan anlamlı destek

Antalyaspor, bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.

29.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:21
Antalyaspor'dan anlamlı destek

, bu akşam oynayacağı karşılaşmasının tüm tribün gelirlerinin Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.


Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Antalyasporumuzun Süper Lig'de bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde 'Önce Vatan' diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler