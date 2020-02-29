Antalyaspor'dan anlamlı destek

29.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:21

Antalyaspor, bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.



Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Antalyasporumuzun Süper Lig'de bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde 'Önce Vatan' diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA