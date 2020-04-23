Antalyaspor'dan 23 Nisan'a özel antrenman Fraport TAV Antalyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugünkü antrenmanını U12 takımım ile birlikte yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugünkü antrenmanını U12 takımım ile birlikte yaptı.

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bireysel antrenmanların yanı sıra zaman zaman telekonferans aracılığı ile bir araya gelerek toplu halde antrenmanlarını gerçekleştiren futbolcuların bugünkü çalışmasına Antalyaspor U12 takımının minik futbolcuları da katıldı.

Tuna'dan kutlama

Antrenman, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın konuşması ile başladı. Tuna, çalışmaya katılan minik futbolculara seslenerek, "Bugün, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100'üncü yılı. Bugün aynı zamanda sizin de bayramınız. Bugünkü çalışmayı futbolcularımıza sizler yaptıracaksınız. Bizler de sizlere katılacağız. Hepiniz evde kalıp sağlıklı yaşamayı ihmal etmeyin. İyi bayramlar diliyorum" dedi.

Kaptandan teşekkür

Antrenmana Futbol Direktörü Sedat Karabük ile U12 takımının antrenörleri, futbolcuları ve A Takım oyuncuları ile onların çocukları da katıldı. U12 takımının kaptanı Ege İzmirli de bir konuşma yaparak kendilerine bu fırsatı veren başta Teknik Direktör Tamer Tuna ve Futbol Direktörü Sedat Karabük'e teşekkür ederek "Bizleri bu büyük günde ve bayramımızda aranıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ulu önder Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Yaklaşık 45 dakika süren çalışmada yapılacak hareketleri minik futbolcular sırayla belirlerken, A takım oyuncuları da geleceğin futbolcularını alkışlayarak bayramını kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA