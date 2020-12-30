Antalyaspor'dan, 15 haftada 2 farklı mağlubiyet
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Antalyaspor'dan, 15 haftada 2 farklı mağlubiyet

30.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:11
Antalyaspor'dan, 15 haftada 2 farklı mağlubiyet

FT Antalyaspor, 6-0'lık A.Hatayspor mağlubiyetiyle ligde geride kalan 15 haftada en farklı ikinci yenilgisini yaşadı.

FT Antalyaspor, 6-0'lık A.Hatayspor mağlubiyetiyle ligde geride kalan 15 haftada en farklı ikinci yenilgisini yaşadı.

Süper Lig'in 15. haftasında FT Antalyaspor, galibiyet parolasıyla çıktığı Hatayspor karşısında şok bir yenilgi algı. İlk yarıda 5 gol yiyen kırmızı-beyazlı ekip, ikinci yarıda kalesinde bir gol daha görerek sahadan 6-0'lık farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Yanal, kariyeri boyunca unutamayacağını bir yenilgi yaşadığına dikkat çekerek, "Takımı ayağa kaldırmak için yeniden düzenleme yapmak gerekiyor" sözleriyle rotasyon sinyali vermişti.

Bundan önce ligin 6. haftasında Antalyaspor, konuk olduğu Medipol Başakşehir karşısında ilk yarı da 4 gol yemiş mücadeleyi de 5-1 kaybetmişti. Bu yenilgi sonrası Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollar ayrılmış, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarına takımı yardımcı antrenörler hazırlamıştı. Teknik direktörsüz çıktığı müsabakalarda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Antalya temsilcisi, Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı. Göreve Ersun Yanal'ı getiren kırmızı-beyazlılarda beklenilen çıkış olmadı. Gerek kart cezalıları gerekse sakat oyuncuların fazlalığı Yanal'ın ideal 11'ini kurmasını engelledi. Takımın başında 7 maçı geride bırakan Ersun Yanal, sadece 8 puan toplayabildi. Antalyaspor, sahasında Ankaragücü ve Kayserispor'u mağlup ederken, iki beraberliğini de deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Sivasspor'a karşı aldı. Güney ekibi, Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve son olarak Hatayspor'a da kaybetti.

Ligde 17 puanda kalan ve 15. sıraya gerileyen Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor'dan, 15 haftada 2 farklı mağlubiyet
Antalyaspor'dan, 15 haftada 2 farklı mağlubiyet
Antalyaspor'dan, 15 haftada 2 farklı mağlubiyet
Antalyaspor'dan, 15 haftada 2 farklı mağlubiyet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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