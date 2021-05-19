Antalyaspor'dan yeni sezon açıklaması: "Daha büyük hedeflere yürümek için çalışmalara başladık"

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni sezon için planlama yapmaya şimdiden başladıklarını bildirdi.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni sezon için planlama yapmaya şimdiden başladıklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele edip 2020-2021 sezonunu noktalandığı hatırlatarak, sezon boyunca emeği geçen başta Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolcular, tüm kulüp personeli ve taraftarlara teşekkür edildi.

"Futbolda dün yoktur, bugün ve yarın vardır" sözleriyle devam eden açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hatta çok daha önemlidir anlayışı ile 18 Mayıs'ta sezonu noktalarken, 19 Mayıs itibarı ile yeni sezon hazırlıklarına başlamak için yönetim kurulumuz bir araya geldi. Vakit kaybına tahammülümüzün olmadığı günümüzde yeni sezon için kolları hemen sıvayıp gerekli planlamayı yapmak için ilk adımı attık. Yönetim kurulumuz bugün yaptığı toplantıda, yeni sezonda daha büyük hedeflere, daha güçlü bir şekilde yürümek için görüş alışverişinde bulundu, 2021-2022 sezonunun vizyonunu belirledi.

Yapılacak çok işimizin, yeneceğimiz çok şeyimizin olduğu gerçeği ve büyük taraftarımızın desteğiyle çok daha büyük hedeflere yürümek için bugünden itibaren çalışmalara başladık." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı