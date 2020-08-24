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Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
24.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:52

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Antalyaspor, hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, U19 takımı ile antrenman maçı yaparak çalışmalarını sürdürdü. Antrenman maçını Başkan Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler de izledi. Yeni transferler Dever Orgill ve Gökdeniz Bayrakdar performanslarıyla beğeni topladı.

Tedavileri devam eden Lukas Podolski ve Serdar Gürler, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Antalyaspor, 31 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'un katılacağı The Land Of Legends Cup'ta boy gösterecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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