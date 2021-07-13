Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bugün iki antrenman gerçekleştirdi.

Yeni transfer Deni Milosevic de sabah antrenmanında takıma dahil oldu.

Antalyaspor, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu