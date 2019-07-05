Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Akdeniz temsilcisi, yeni sezon öncesi birinci etap kampı için 7 Temmuz Pazar günü Erzurum'a gidecek.
Kaynak: AA
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