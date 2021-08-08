Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
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Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı

Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, 2021-2022 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor, 2021-2022 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

"Tarih Kokan Formalar" sloganıyla yapılan tanıtımda, sosyal medya üzerinden video ve fotoğraflar paylaşıldı.

Efsane, vefa, şehir ve akrep isimleri verilen formalar için Antalyaspor tarihinde iz bırakan önemli futbolcular ile altyapıda yer alan milli futbolcuların katıldığı bir tanıtım organize edildi.

Forma tanıtım videosunda kulübün eski oyuncuları Metin Ünal, Osman Arslan, Adnan Gülek ve Lamine Diarra ile altyapı oyuncuları Kağan Arıcan, Mustafa Erdilman, Serdar Poyraz ve Mevlüt Han Ekilik yer aldı.

Eski futbolcuların formaları getirip altyapıdan yetişen milli oyunculara teslim ettiği senaryonun finali, Antalya Stadı'nda çekildi.

Yeni formalar, Antalyaspor Store'un mağazaları ve internet sitesinden satışa sunulurken, fiyatların ilk hafta 207 lira, sonrasında da 229 lira olacağı belirtildi.

Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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