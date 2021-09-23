Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, ısınma çalışması ile başladı.

İdman, taktiksel oyun antrenmanıyla tamamlandı.

Akdeniz ekibi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesi hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

Acun Ilıcalı'dan dev hamle! EXXEN, Süper Lig için harekete geçiyor

 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı

Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i renklerine bağladı

 Hatayspor durdurulamıyor! Göztepe'yi 2-0'la geçerek ligde 2. sıraya yerleştiler

Hatayspor durdurulamıyor! Göztepe'yi 2-0'la geçerek ligde 2. sıraya yerleştiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Sezai Temelli
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 23:39:02. #1.17#