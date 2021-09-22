Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, dünkü VavaCars Karagümrük maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başlayan antrenmana pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alan oyunuyla sona erdi.

Akdeniz ekibi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesi hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

Altay'ın oyuncusu Erhan'dan alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı

 Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı

Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı

 Adana Demir maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 sakat, 2 şüpheli! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk yaşıyor

Adana Demir maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 sakat, 2 şüpheli! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk yaşıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Stefan Kuntz Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:12:08. #1.17#